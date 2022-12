“Sentite | ha bestemmiato” GF Vip 7 | fiato sospeso sul concorrente | ora rischia la squalifica

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Al GF Vip 7 ci sarebbe stato un caso di bestemmia da parte di un. Questo almeno è quanto ritengono molti utenti, che hanno diffuso anche un video in questione. Dopo ladi Riccardo Fogli, un altro vippone potrebbe essere mandato via dal reality show di Alfonso Signorini. E quest’ultimo potrebbe toccare l’argomento nella serata di lunedì 26 dicembre, quando andrà in onda una nuova puntata in diretta. Ovviamente non mancano nemmeno coloro che l’hanno invece difeso. Nella casa del GF Vip 7 potrebbe esserci stata una bestemmia del. Prima di dirvi questo, possiamo anche svelare cosa ha detto Daniele Dal Moro a proposito di Oriana Marzoli: “Ci siamo avvicinati subito, mi ha detto determinate cose. Quando poi ho visto che lei faceva un po’ da me e un po’ dall’altro, mi sono fatto i calcoli e le ho detto di ...