Scuola | ecco la condizione dei lavoratori | precariato e stipendi che non arrivano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic – Continua il calvario dei moltissimi docenti e collaboratori scolastici con supplenze brevi e saltuarie, soprattutto giovani, che hanno lavorato o lavorano ancora nelle scuole della penisola dall’inizio dell’anno scolastico in corso ma non hanno ancora ricevuto alcun compenso dallo Stato. Sempre più frequentemente gli istituti, al momento d’inizio delle lezioni, si trovano scoperti in molti ruoli: dalla mancanza del personale scolastico, con bidelli assenti, ai numerosi docenti che lasciano scoperte le classi di migliaia di studenti. Una situazione che si ripete ormai di anno in anno. La situazione deidellaNumerose organizzazioni sindacali sono scese in campo in protesta, il dicastero preposto all’istruzione, impersonificato nel neoministro Giuseppe Valditara, ha fatto sapere di avere le mani legate; la questione ...