Scienza | a Napoli nuove indagini in 3D sul primo dinosauro scoperto in Italia 

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il Laboratorio di microtomografia dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha messo a disposizione dei paleontologi una tecnologia innovativa impiegata nello studio delle rocce vulcaniche. Scopo delle attivita’ dei ricercatori dell’Ingv e’ raccogliere sezioni virtuali ad alta risoluzione del fossile Scipionyx samniticus (comunemente chiamato ‘Ciro’) rinvenuto circa 40 anni fa a Pietraroja in Campania, e studiare dettagliatamente il suo scheletro e i tessuti con tecnologia 3D. In tal modo, i paleontologi potranno indagare piu’ a fondo l’anatomia e la biologia del fossile e compararla con quelle dei rettili e degli uccelli moderni. Questo, infatti, e’ lo scopo delleanalisi effettuate in collaborazione con l’Universita’ del Sannio e autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di ...

