(Di lunedì 26 dicembre 2022) La Coppa del Mondo femminile di scisaluta ilcon una tredi gare a. Sulle nevi austriache saranno in programma, infatti, due giganti (uno è il recupero di quello cancellato all’esordio a Soelden) ed uno slalom, con la possibilità per Mikaeladi allungare in maniera decisa ingenerale (attualmente +105 su Goggia), mettendo quasi un’ipoteca sulla quinta sfera di cristallo. La località austriaca, infatti, ha già visto in passato trionfare più volte la campionessa americana. In totale sono quattro le vittorie di, con la nativa di Vail che riuscì nel 2016 a realizzare una clamorosa tripletta. Proprio come stavolta, anche quell’anno la FIS decise di organizzare due giganti ed uno slalom e ...

OA Sport

Dopo le vacanze natalizie si torna in pista il 28 dicembre per due giorni di velocità sulle nevi italiane di Bormio , tappa della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di. Si parte con la discesa libera in programma mercoledì alle ore 11.30, mentre giovedì, allo stesso orario, sarà il momento del super - G. Dominik Paris a caccia del riscatto in un inizio di ...Il programma, gli orari e la diretta tv del gigante femminile di Semmering , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo le vacanze natalizie si torna in pista per la prima delle tre gare in programma sulle nevi austriache. Occhi puntati su Marta Bassino, che proverà a difendere il pettorale rosso. La ... Sci alpino, il 2022 si chiude con una tre giorni a Semmering. Shiffrin per l'allungo in classifica. Bassino cerca ancora l'acuto, Brignone vuole sbloccarsi BOLZANO - Uno scialpinista ha perso la vita sotto una valanga in val Senales. L'allarme è scattato ieri sera alle ore 19, quando l'uomo, un 63enne di Meltina non aveva fatto ritorno ...Il programma, gli orari e la diretta tv del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...