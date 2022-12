Sci alpino | Cdm Feuz annuncia il ritiro ' Raggiunti i limiti fisici'

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il campione olimpico e mondiale dirà basta il 21 gennaio a Kitzbuehel BORMIO - Oro olimpico a Pechino, oro mondiale a S. Moritz, 16 vittorie in Coppa del Mondo (di cui 3 in superG). E delle 13 ...

"Spingere i propri limiti e correre rischi è stata per anni la mia passione nelle gare di- spiega il fuoriclasse elvetico - Le mie sensazioni sono state spesso la chiave del mio successo, ma ora ...Dominik Paris: " Direi che la prima prova è andata abbastanza bene, soprattutto in alcuni tratti. La pista era tanto mossa e abbastanza veloce, non ero abituato ultimamente a queste condizioni. La ... LIVE Sci alpino, prima prova discesa Bormio 2022 in DIRETTA: primo Innerhofer! Casse si conferma, si rivede un buon Paris! PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022 - 2023 Lunedì 26 dicembre Orario da stabilire, prima prova discesa ...Christof Innerhofer ha chiuso con il miglior tempo la prima prova della discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro ha fatto registrare il tempo di 1'57"92, preced ...