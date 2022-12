Sapete chi è Giorgia Bruno Vespa | la replica al vetriolo dopo le accuse

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) "La notizia è sbagliata,Meloni è una signora". Con queste parolehato all'articolo pubblicato il 4 ottobre sul sito di Dagospia (e rilanciato nelle ultime ore) in cui veniva ricostruita una cena avvenuta a casa dia metà settembre. Nell'articolo di Dagospia si dice che, nel corso della cena, il premier Meloni avrebbe scambiato un tastevin per un posacenere...con tanto di imbarazzo da parte del padrone di casa. A quanto pare, invece, la ricostruzione non corrisponderebbe al vero., infatti, hato così all'articolo di Dagospia: "Caro Roberto, approfitto del rilancio di ieri di un Dagoreport del 4 ottobre per correggere la notizia secondo cui nella cena per i miei 60 anni in Rai ...