Santo Stefano | perché si festeggia il 26 dicembre e chi sono i comites Christi

Foto Getty: se non si va al cinema stasera, si guarda Sky Documentaries. Perché alle 21.15 arriva, finalmente, The last movie stars (2022). Ovvero la minsierie - docuementario in sei ...Il giorno che segue il Natale è festivo in molti Paesi del mondo che lo chiamiate, come i cattolici, o boxing day.è il primo martire della cristianità, secondo quanto riporta il nuovo Testamento. Morì lapidato poco dopo Gesù fra il 33 e ...Santo Stefano 2022, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, lunedì 26 dicembre, giornata che chiude la prima parte delle feste natalizie ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...