Santa Lucia non è il giorno «più corto che ci sia»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’11 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel avrebbe rilasciato un’intervista alla testata tedesca Der Spiegel, nella quale avrebbe «rivelato le vere radici della guerra» in Ucraina. Secondo questa ricostruzione, Merkel avrebbe detto che «gli Stati Uniti e i partner della Nato hanno pianificato la guerra in Ucraina contro la Russia». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale di Merkel. Sul sito del quotidiano tedesco non compare nessuna intervista a Merkel in cui si possono leggere simili affermazioni sulla guerra in Ucraina, iniziata dopo l’invasione russa del Paese il 24 febbraio 2022. Contattato dai colleghi spagnoli di Maldita, il Der Spiegel ha comunicato che l’ultima intervista all’ex cancelliera tedesca è stata ...