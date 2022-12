Sangiuliano | Cultura deve diventare volano dell' economia

AGI - Agenzia Italia

AGI - Il ministro dellaGennaro, visitando il Colosseo nell'ambito delle aperture straordinarie festive dei siti archeologici e museali italiani, si è calato per qualche minuto nei panni di un semplice ...... Firenze, Grottaferrata (Roma), Lugo (Ravenna), Nardò (Lecce), Nola (Napoli), Pontremoli (Massa - Carrara), San Quirico d'Orcia (Siena) nominata dal ministro dellaGennaro, ... Cultura: Sangiuliano turista a Roma, s'improvvisa fotografo al Colosseo (Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2022 "L'Italia è una superpotenza culturale per la sua storia. Oggi i principali siti museali e archeologici sono aperti, perchè la cultura deve essere preservata ma ..."La cultura lavora anche oggi 26 dicembre e credo sia doveroso". Lo dice il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in visita al Colosseo, in occasione delle aperture straordinarie in questi giorni ...