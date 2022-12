Salvini | il figlio Federico rapinato in strada | «Minacciato con una bottiglia di vetro rotta» Il ministro | «A Milano capita a tanti»

La Repubblica

Minacciato con i cocci di vetro di una bottiglia rotta e derubato del cellulare da tre nordafricani. È questa la denuncia che Federico19enne del ministro delle Infrastrutture e trasporti e vicepremier Matteo, ha fatto agli agenti di Polizia di Milano. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato mercoledì 23 ...Ildi Matteo, Federico, è stato aggredito in strada da tre nordafricani e minacciato con una bottiglia rotta. Dopo le minacce è stato rapinato del cellulare che aveva con sé. Federico ... Federico Salvini, il figlio del leader della Lega rapinato a Milano: "Minacciato con un coccio di bottiglia p… Federico Salvini, il figlio del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, è stato aggredito in strada da due uomini nordafricani e rapinato del cellulare dopo delle minacce con ...Federico Salvini, il figlio del leader della Lega Matteo Salvini e ministro delle Infrastrutture, è stato aggredito in strada da due uomini nordafricani e rapinato del cellulare dopo ...