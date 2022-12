Salvini condanna chi guida parlando al telefono. Un deputato leghista guida parlando al telefono

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Matteoaveva annunciato, non più di una dozzina di giorni fa che era necessario “aggiornare il codice della strada che è vecchio di trent'anni" e che “va aggiornato alla nuova mobilita, alle nuove tecnologie, all'abuso del telefonino che distrae ed è un enorme problema”. Un enorme problema reale, visto che la distrazione è la principale causa di incidenti stradali in Italia. Un enorme problema reale che attanaglia anche chi è nel suo partito, la Lega. Il 21 dicembre infatti l'onorevole Stefano Candiani è intervenuto al dibattito in corso presso le Commissioni riunite Politiche Ue di Senato e Camera per l'audizione del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Lo ha fatto in diretta streaming, mentreva. Anzi, per sua stessa ammissione, mentre faceva “lo slalom nella tangenziale di Milano”. E questo nonostante il ...