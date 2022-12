Salernitana Vs Milan | probabili formazioni | quote e dove vederla

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo la sosta per i Mondiali riprende la Serie A con l’anticipo, mercoledì 4 gennaio, alle ore 12.30, presso lo stadio Arechi, valido per la sedicesima giornata. I granata ripartono dalla netta sconfitta subita a Monza, i rossoneri dalla vittoria in extremis sulla Fiorentina.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Malgrado gli ultimi due ko consecutivi, i granata stanno disputando un buon campionato come testimonia il dodicesimo posto con dieci punti di vantaggio sulla quart’ultima. I rossoneri, dal canto loro, hanno chiuso l’anno con qualche battuta d’arresto che non gli permette più di sbagliare essendo la capolista Napoli distante 8 punti. LEI padroni di casa dovrebbero schierarsi con il 3-5-2. In porta probabile ...

Pianeta Milan

... con ilche si prepara in vista della gara del 4 gennaio contro la. Pioli si concentra sul campo per arrivare nelle migliori condizioni, mentre la dirigenza inizia già a ...Prima a Dubai, ora a Milanello. Illavora e si prepara alla ripartenza del campionato. La data cerchiata in rosso sul calendario ...i campioni d'Italia affronteranno in trasferta la. ... Salernitana-Milan, la probabile formazione rossonera: i dubbi di Pioli Juventus e Milan continuano a monitorare un importante giocatore sul calciomercato in scadenza di contratto: il club ha deciso il sostituto ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...