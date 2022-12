Sale da cucina | Nel 2023 arriva in tavola l’alternativa contro ictus e infarti

(Di lunedì 26 dicembre 2022)da: questo condimento potrebbe essere presto sostituito da un prodotto rivoluzionario, in grado di minimizzare l’impatto sulla salute. Ilmarino è da innumerevoli anni un condimento fondamentale per esaltare i naturali sapori delle pietanze, e le rende senza dubbio più succulente ed appetibili.da(fonte web)Un abuso di questa sostanza, però, può favorire episodi di ipertensione, spianando inoltre la strada all’insorgenza di. Incrementa inoltre la gettata cardiaca, sovraccaricando il cuore, genera ritenzione idrica e aumenta il rischio di patologie renali. Infine, nei portatori di Helicobacter Pilori, incrementa il rischio di erosioni e di ulcera gastrica. Scopriamo perciò la natura e la provenienza del suo sostituto, in ...

AGI - Agenzia Italia

...che arrivava nei secoli scorsi dalla Liguria quando era fiorente il commercio del pesce e del"... quindi ad accompagnare i calici abbiamo avuto un assaggio di gustosissimi classici della...Se rimane usiamolo in. Vediamo come Cucinare durante le feste è un piacere per gli occhi e ... 100 ml di panna ; 200 ml di spumante ; un limone ; burro ; cipollotto ; prezzemolo ;e pepe ... Perché usare meno sale in cucina fa bene al cuore A Modena è scattato l'arresto di un uomo che voleva uccidere una donna che lo aveva rifiutato: l'eroe è un 15enne che ha sentito per caso una chiamata ...