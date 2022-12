Salah festeggia il Natale e scatena le ire dei tifosi musulmani | “Questo è Haram”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic – L’attacante del Liverpool ed ex Roma, Mohamed, ha pubblicato sui propri social una foto in cui festaggia ilcon la famiglia,ndo le ire dei suoi follower di religione musulmana. La foto didi “Momo”La Premier League torna oggi in campo per il tradizionale Boxing Day. Il Liverpool di Jurgen Klopp e soprattutto di “Momo”sarà impegnato contro l’Aston Villa nel pomeriggo, alle ore 18:30, dopo il rocambolesco e spettacolare match di Coppa di Lega persa per 3 a 2 contro il Manchester City di qualche giorno fa. Questa volta, però, il fuoriclasse egiziano è stato protagonista suo malgrado per qualcosa successo fuori dal rettangolo verde di goco. Il calciatore ha postato su Instagram e su Twitter una sua foto con la moglie Magi e le ...

Moè musulmano ma anche luiil Natale di Nostro Signore con la sua bella famiglia. Nell'Islam infatti Cristo è riconosciuto non come figlio di Dio ma come uno dei cinque ...Commenta per primo Una foto postata ieri sera da Mohamedsui social ha scatenato l'ira di diversi fan dell'esterno del Liverpool . Quest'ultimo è apparso in uno scatto sotto l'albero di Natale in compagnia della moglie e delle figlie: tutto ciò non è ... Salah festeggia il Natale, followers inferociti: "Smetteremo di seguirti" L'attaccante del Liverpool ha pubblicato sui propri canali social una foto che lo ritrae in famiglia circondato da simboli natalizi scatenando le proteste dei musulmani ...