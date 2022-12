Russia | Putin nomina Medvedev suo vice in Commissione militare

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Vladimirl’ex presidente Dmitryprimopresidente dellaindustriale. E’ quanto si legge in un decreto che comprende, oltre alladell’attualepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, anche altri cambiamenti all’interno dell’organismo permanente creato per applicare la politica statale nel settore dell’industria bellica, per fornire supporto-tecnico alla Difesa, alla sicurezza nazionale e alle forze dell’ordine.è il presidente della. Il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, il capo degli Stati Maggiori, il generale Valery Gerasimov, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Nikolai ...

Agenzia ANSA

è il presidente della commissione. Il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, il capo degli Stati Maggiori, il generale Valery Gerasimov, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, ...... il presidente bielorusso Alexander Lukashenko , il presidente russo Vladimirha approvato la concessione dei passaporti russi agli abitanti delle quattro regioni ucraine annesse alla... Ucraina: attacco drone a base militare in Russia, 3 morti - Mondo Il ministro degli esteri ucraino, Dmitro Kuleba, in un'intervista, ha dichiarato che Kiev punta a un vertice di pace entro la fine di febbraio, alle Nazioni Unite, con il Segretario Generale António G ...“Ogni guerra finisce in modo diplomatico. Ogni guerra però finisce come risultato sia delle azioni intraprese sul campo di battaglia sia al ...