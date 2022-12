Russia | il Cremlino inserisce tra i ricercati il giornalista di “Bellingcat” Christo Grozev Il reporter | «Hanno paura del nostro lavoro»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il Ministero degli affari interni russo ha inserito nella lista deiilinvestigativo, che scrive per la testata d’inchiesta. A darne notizia è l’agenzia russa Ria Novosti, che riferisce dell’apertura di un caso nell’ambito di una diffusione di «notizie false» sulle forze armate russe. Ma, in linea con le precedenti liste di, il ministero non ha in realtà specificato di quale reatosia sospettato. Lo scorso luglio, l’Fsb – il servizio di sicurezza federale della– aveva riferito che ilsarebbe stato coinvolto in un’operazione di intelligence militare ucraina – poi sventata – che tentava di dirottare le forze aerospaziali di Mosca. ...

