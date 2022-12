(Di lunedì 26 dicembre 2022)hailal. L'influencer ha spiegato di essersi dovuta recare in ospedale per il braccio di suo figlio Ethan , che nei giorni scorsi infatti è caduto sul ...

leggo.it

ha trascorso il Natale al Pronto Soccorso . L'influencer ha spiegato di essersi dovuta recare in ospedale per il braccio di suo figlio Ethan , che nei giorni scorsi infatti è caduto sul ...... della Sartoria artigianale Sonsoles , di Imperatrice Sartoriale , Rousè di Domenico, ... dalla fashion blogger Lina La Mura e dall'attrice e verace interprete della musica napoletana... Rosa Perrotta e il Natale trascorso al pronto soccorso: «Mai una gioia». Cosa è successo Rosa Perrotta ha trascorso il Natale al Pronto Soccorso. L'influencer ha spiegato di essersi dovuta recare in ospedale per il braccio di suo figlio Ethan, che nei giorni scorsi ...Pietro Tartaglione, marito di Rosa Perrotta, con cui ha avuto due figli, è un avvocato di successo e si fa vedere sul social in toga.