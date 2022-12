Roma | le bombe molotov lanciate nel parcheggio del carcere femminile di Rebibbia

(Di lunedì 26 dicembre 2022)sono statedurante la notte tra il 25 e il 26 dicembre nelper il personale deldi. A farlo sapere è il segretario generale della UilPa polizia penitenziaria Gennarino De Fazio, specificando che il gesto intimidatorio non ha riportato gravi conseguenze. «Sono già in corso le indagini del Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di polizia penitenziaria», continua De Fazio. La notizia arriva a poche ore di distanza dall’evasione di sette detenuti avvenuta il giorno di Natale nelminorile Beccaria di Milano. «La Polizia penitenziaria, per troppo tempo abbandonata dai governi e dalla politica “che conta”, continua a essere attaccata su più fronti», spiega il segretario della UilPa, ...

