Roma | dimesso dall’ospedale e mandato a casa con addosso solo le mutande | anziano torna ricoverato dopo 4 giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il caso del signor Ubaldo, nome di fantasia, ci mostra l’ennesima storia al sapore di malasanità laziale. Un’esperienza tragica, vissuta da un91enne disabile e in balia di varie patologie mediche serie. Ma andiamo a scoprire la sua storia, perché fa capire tutto quello che non va all’interno del sistema sanitario laziale. L’ictus dell’e l’Odissea del ricovero nell’ospedale diDa tempo disabile per gravi problemi urologici, di demenza senile e obesità, Ubaldo viene colto da ictusaver saputo dell’imminente morte, inevitabile per lo stato della malattia, dell’amata moglie per cancro. Questo lo porterà a essere70, giornate dove peraltro perderà gli ultimi istanti di vita della propria signora e il successivo funerale. Ma le condizioni per una ...