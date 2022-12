Roma di nuovo al lavoro | Mourinho aspetta Dybala

RomaToday

La Joya è attesa nella Capitale entro Capodanno, mentre diverso è il discorso per Solbakken, ancora senza nulla osta del Bodo/Glimt e per questo, nonostante l'ufficialità già comunicata dalla...Creare sinergie con questostrumento oltre agli strumenti già attivati' sarà uno dei nostri ...attivarci per collaborare in forma attiva in un sistema nazionale e ne abbiamo parlato anche a... La Regione ordina nuovi treni per la Roma Lido e la Roma-Viterbo ROMA - La Roma riparte e aspetta Dybala. Questo pomeriggio la squadra di José Mourinho è tornata ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi per le festività. Ultimata la preparazione in Portoga ...Il tour dello Stadio Olimpico di Roma continua anche durante le festività natalizie. Gli ingressi di via dei Gladiatori saranno aperti agli appassionati di sport, ai cittadini e ai ...