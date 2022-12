Reggina | Inzaghi | “La vittoria di oggi vale sei punti Finora sono stati sei mesi straordinari”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’allenatore della, Filippo, al termine del match della diciannovesima giornata di Serie B 2022/2023 vinto 1-0 al Del Duca contro l’Ascoli, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: “Laottenutasei, soprattutto per come abbiamo interpretato la gara; non abbiamo subito nulla.seifantastici. Ringrazio tutti i ragazzi, hanno fatto qualcosa di eccezionale. Adesso bisogna proseguire su questa strada anche nel 2023”. SportFace.

