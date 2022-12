Regali di Natale difettosi o indesiderati | cosa fare I consigli dell' Aduc - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un italiano su due è pronto a riciclare i doni non graditi, ma questa non è l'unica opzione. Specialmente se l'oggetto è guasto o non corrisponde a quanto ...

Un italiano su due è pronto a riciclare i doni non graditi, ma questa non è l'unica opzione. Specialmente se l'oggetto è guasto o non corrisponde a quanto ...TARANTO - Per questoè stato uno deipiù ricercati, apprezzato da chi, con un pizzico di nostalgia, ama i giochi da tavolo di una volta e, al contempo, è orgoglioso del suo territorio e delle sue radici. Il ...Un italiano su due è pronto a riciclare i doni non graditi, ma questa non è l'unica opzione. Specialmente se l'oggetto è guasto o non corrisponde a quanto pubblicizzato ...Generosità. Tutti i pasti del mese di dicembre sono stati offerti dal Gruppo del paese ai venti frequentatori: «Li vogliamo ringraziare pubblicamente». Leggi di più su L’Eco di Bergamo del 27 dicembre ...