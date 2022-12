Re Carlo | l’errore imperdonabile del discorso di Natale Nemmeno Kate può salvarlo

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il primodidi Realla nazione non ha convinto pienamente gli inglesi. Nell’ultimo periodo il Sovrano si è reso protagonista di innumerevoli critiche e polemiche e, nonostante l’omaggio alla sua “amata madre”, ha deciso di non menzionare Harry e Meghan. Un errore, che mostra come la Famiglia Reale sia profondamente spaccata a metà.Middleton è riuscita a sviare le polemiche: la Principessa del Galles non può salvare da sola la Monarchia. Re, il primodiIl Re si è ritrovato a discutere di molti argomenti in occasione deldi. In particolare, ha posto l’accento sulle difficoltà del Paese – per cui ci sono state anche ...