Re Carlo | il primo discorso di Natale alla Nazione | “Vi parlo vicino alla tomba della mia amata madre | la regina Elisabetta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La crisi economica, l’aumento del costovita e “la grande ansia e difficoltà di molti che lottano per pagare le bollette e mantenere le loro famiglie nutrite e al caldo”. Sono gli argomenti delnatalizio di reIII d’Inghilterra, che ha esordito con un omaggio, laII morta lo scorso 8 settembre. “Sono qui, nella splendida Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor,al luogo in cui la mia, la defunta, riposa insieme al mio caro padre. Mi tornano in mente le lettere, i biglietti e i messaggi profondamente toccanti che tanti di voi hanno inviato a me e a mia moglie e non potrò mai ...