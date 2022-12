Quando ricomincia la Serie A? Calendario | programma | orari della prima giornata del 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022)laA dopo la pausa dei Mondiali di Qatar 2022? Ecco il, ile glisedicesimadel massimo campionato italiano, ladel. Dopo quasi due mesi di stop tutti di nuovo in campo mercoledì 4 gennaio, un infrasettimanale che dunque aprirà l’annata calcistica italiana. E sarà una lunga maratona: dalle 12:30 alle 22:30, dieci ore di partite no stop, suddivise in cinque fascee (12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45), con due partite per fasciaa. Si parte con Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria e si chiude con Udinese-Empoli e la partitissima Inter-Napoli. Di seguito ilcompleto con ...