Psg | Mbappé e Neymar già a disposizione | oggi pomeriggio la ripresa

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Saranno disponibili anche Kylianper ladi campionato del Paris Saint Germain. Secondo quanto riferisce l’Equipe, i giocatori riprenderanno ad allenarsi lunedìin vista della sfida del Parco dei Principi contro lo Strasburgo. Sarà assente invece Lionel Messi, che ha trascorso il Natale in Argentina, e per il quale è ancora da stabilire la data del rientro. Per quanto riguarda tutti i rientranti dal Mondiale, potrebbero andare tutti in panchina contro lo Strasburgo e giocare qualche minuto in vista poi della delicata trasferta di domenica sera contro il Lens, attualmente seconda in classifica con 5 punti di distacco. SportFace.