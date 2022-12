Probabili formazioni Spezia-Atalanta | sedicesima giornata Serie A 2022 2023

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ledi, match valido per ladella. La formazione di Luca Gotti e quella di Gasperini sono pronte a tornare in campo dopo la sosta invernale. Le Aquile sono reduci da tre vittorie e una sconfitta nelle quattro amichevoli disputate, mentre la Dea ne ha vinte due su tre. Appuntamento mercoledì 4 gennaio alle ore 14.30. Di seguito le. LE(3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Bastoni; Verde, Nzola Ballottaggi: Squalificati – Indisponibili: Reca (da valutare), Dragowski (da ...

Pianetagenoa1893.net

Ledi Aston Villa - Liverpool ASTON VILLA (4 - 3 - 3): Olsen; Cash, Konsa, Mings, Digne; Douglas Luiz, Kamara, McGinn; Buendia, Watkins, Bailey. Allenatore. Unai Emery LIVERPOOL (...Ledi Frosinone - Ternana FROSINONE (4 - 3 - 3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Mulattieri, Garritano. Allenatore: Grosso. ... Probabili formazioni: missione per il Genoa, non perdere a Bari - PianetaGenoa1893 E' ancora presto per le probabili formazioni, ma in casa Inter si studia già il possibile undici anti-Napoli. A scriverlo è Gazzetta.it ...Chelsea-Bournemouth è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 18:30: pronostici, tv, streaming.