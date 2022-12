Premier League | un altro record per Kane | nessuno come lui nei Boxing Day

Footballnews24.it

LONDRA (Inghilterra) - Dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, riparte la Premeircon il tradizionale appuntamento del Boxing Day. Ad aprire la giornata 17 arriva il pari tra Brentford e Tottenham al termine di un match dalle mille emozioni che segna la sesta rimonta ...Ladomina il giorno di Santo Stefano. No, non è Giorgia Meloni, che poi sarebbe il Premieri, ma ladel calcio inglese. Calcio a Santo Stefano. Otto giorni dopo la finale mondiale in Qatar . Dove In Inghilterra. È il classico "boxing day", festività del Regno Unito e dei paesi del ... Brentford-Tottenham, le probabili formazioni: si riapre la Premier League Leicester City-Newcastle si affrontano nella sfida valevole per la diciassettesima giornata di Premier League: segui con noi la Diretta Live del match ...La Premier League torna nel Boxing Day e ad inaugurarlo sono Brentford e Tottenham, che pareggiano 2-2. Padroni di casa avanti di due gol grazie alle deviazioni sotto porta di Janelt (15') e Toney (54 ...