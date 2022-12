Premier League | traballa la panchina di una big | le ultime

TUTTO mercato WEB

12 Non c'è solo lain questo lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La Serie B ha in programma tutta la 19esima giornata, a partire dalla gara di cartello che si è disputata dalle 12:30 tra Brescia (...Latorna in campo, quattro i match nel pomeriggio. Il Fulham riparte bene imponendosi per 3 - 0 sul Crystal Palace : al 31esimo è Reid a sbloccare il match lanciandosi sul cross morbido di ... LIVE TMW - DIRETTA PREMIER LEAGUE - Finali: ok Newcastle e Brighton. Wolves all'ultimo respiro Everton - Wolverhampton 1-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciassettesima giornata di Premier League 2022/23.Calcio il giorno di Santo Stefano. Fa parte del Natale in Inghilterra tanto quanto il budino di prugne. In programma all'ora di pranzo (13:30) le pelli ...