Premier League | i risultati dei match delle 16

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Alle 16 di oggi è andato in scena il Boxing Day dicon ben 4. Spicca la vittoria netta del Newcastle contro il Leicester Alle 16 di oggi è andato in scena il Boxing Day dicon ben 4. Ecco tutti i. Crystal Palace-Fulham 0-3: 31? Reid, 71? Ream, 80? Mitrovic (espulsi al 34? Mitchell e al 57? Tomkins, entrambi del Cr. Palace) Everton-Wolverhampton 1-2: 7? Mina, 22? Podence (W), 95? Ait Nouri (W) Leicester-Newcastle 0-3: 3? rig. Wood, 7? Almiron, 32? Joelinton Southampton-Brighton 1-3: 14? Lallana (B), 35? aut. Perraud (B), 56? March (B), 73? Ward-Prowse (al 71? Ward-Prowse ha sbagliato un rigore) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Alle 16 di oggi è andato in scena il Boxing Day dicon ben 4 match. Spicca la vittoria netta del Newcastle contro il Leicester Alle 16 di oggi è andato in scena il Boxing Day dicon ben 4 match. Ecco tutti i risultati. ...Thomas Frank, allenatore del Brentford, ha parlato al termine della sfida contro il Tottenham inThomas Frank, allenatore del Brentford, ha parlato ad Amazon Prime. PAROLE - "Penso che abbiamo meritato il risultato, ma una volta che sono arrivati sul 2 - 2 sono stati molto ... Premier League: Conte stecca, De Zerbi no. Il Newcastle sogna, è 2°. LIVE Aston Villa-Liverpool 0-1 | Primapagina ... Fra Serie B e il ritorno della Premier League. Dopo il Mondiale tanto calcio nel boxing day La Serie B non si era mai fermata, neanche durante il Mondiale. La Premier League invece sì e oggi, nel boxi ...Continua senza sosta la marcia del Newcastle, alla sesta vittoria consecutiva e momentaneamente secondo in classifica. Ai Magpies basta mezz'ora per chiudere il match contro il Leicester: a segno Wood ...