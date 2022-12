Premier League calcio | i risultati del Boxing Day e la classifica Le partite di Santo Stefano

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ava in scena il consuetoDay, una tradizione dellache non si è fermata nemmeno a una settimana di distanza dalla conclusione dei Mondiali. Il massimo campionato inglese è tornato in scena con la diciassettesima giornata e lo spettacolo si è rivelato di assoluto impatto, con cinquenel pomeriggio e due in fascia serale. Il Newcastle ha travolto il Leicester con un perentorio 3-0 con i gol di Wood, Almiron e Joelinton, salendo provvisoriamente in seconda posizione. Il Brighton ha regolato il Southampton con un secco 3-1 (March scatenato con rete e assist), mentre il Fulham ha espugnato il campo del Crystal Palace con Reid, Ream e Mitrovic. Pareggio per 2-2 tra Brentford e Tottenham (Kane decisivo nella rimonta). Il Wolverhampton ha battuto ...