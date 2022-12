Polemiche su Chiara Nasti e il peluche da 620 euro regalato al figlio per Natale

(Di lunedì 26 dicembre 2022), influencer 24enne da ben due milioni di followers, è tornata a far discutere per una foto pubblicata su Instagram che mostra un orsacchiotto un po’ fuori dal comune,pera suodi poco più di un mese, avuto assieme al calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. “A Thiago piace tantissimo”, ha scritto la ragazza. Fin qui nulla di strano, se non fosse che quelsia un Fendi Bear Jersey Con Logo, non certo un giocattolo che si trova negli scaffali dei negozi dei comuni mortali.sue ilda 620alThiago Già, perché l’orsacchiotto pubblicato da...

neXt Quotidiano

... però, l'influencer ha scelto di un modo decisamente alternativo e provocatorio - viste le continuesul suo mostrarsi seminuda sul web - per farlo.Ferragni è apparsa sulla neve in ...A corredo anche una didascalia piuttosto. "Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale". Non è nemmeno la prima volta che replica allelegate alla sua vittoria, dal ... Polemiche su Chiara Nasti e il peluche da 620 euro regalato al figlio Chiara Ferragni è riuscita a scatenare la polemica anche il giorno di Natale, pubblicando su Instagram un post seminuda sulla neve ...L’influencer e Fedez sono in vacanza con i figli sull’Alpe di Siusi, Alto Adige, tra discese sulle piste e baci appassionati. Immancabili le accuse della rete: esibizionismo. La replica in video al fa ...