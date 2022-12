Piste ciclabili addio? Il piano “anti-ambiente” del governo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilitaliano ha annullato i finanziamenti per lo sviluppo di retiurbane, che ammontavano a 94 milioni di euro. Questi fondi, destinati a progetti per la costruzione dinel 2023 e 2024, erano stati assegnati dal precedentenel 2019. Ilattuale ha deciso di destinare questi soldi a spese diverse, nonostante l’Italia presenti un divario crescente rispetto alle città europee in termini dità, con conseguenze negative per la sicurezza (oltre 200 ciclisti muoiono ogni anno in media) e la salute pubblica, contribuendo all’inquinamento eccessivo in diverse parti del paese. Il taglio dei fondi Ilguidato da Giorgia Meloni ha deciso di azzerare i fondi destinati allo sviluppo delle reti ...

