Pink Floyd | oltre 500mila euro per l’Ucraina con il brano “Hey | Hey Rise Up”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ihanno raccoltoper. Lo storico gruppo britannico, via social, ringrazia i fan per averli sostenuti nella raccolta fondi pere il suo popolo martoriato dalla guerra con il“Hey, HeyUp”. La traccia è stata registrata mercoledì 30 marzo 2022 e utilizza la voce Andriy Khlyvnyuk, della band ucraina Boombox, estrapolata da un suo post Instagram che lo immortala mentre canta in Sofiyskaya Square a Kiev. “Idesiderano ringraziare tutti coloro che hanno supportato ‘Hey, HeyUp’. Il singolo ha finora raccolto450.000 sterline per aiutare ad alleviare le sofferenze del popolo ucraino” scrive la ...

