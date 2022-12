Perché ci si bacia sotto il vischio? Ecco la storia di questa romantica leggenda

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 26 dicembre 2022)ilci si devere? Cosa racconta ladipianta dalle bacche bianche? Innanzitutto iniziamo con una grandissima premessa: il, come vi abbiamo già detto, ha le bacche bianche. Questo è importantissimospesso le persone lo confondono con le bacche di agrifoglio che sicuramente sono super belle per le decorazioni natalizie essendo rosse ma sono anche velenosissime! Quante volte vi è capitato di doverre qualcuno o vedere altri scambiarsi un bacio inaspettato? Questo spesso capitasulla soglia di alcune entrate, nel periodo festivo, le persone appendono un. vogliamo anche ricordare di come alcuni bacial ...