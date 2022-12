Pelé | la nuova foto dall’ospedale per le feste natalizie | «Anche nella tristezza sempre insieme»

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 dicembre 2022) «dobbiamo solo ringraziare per essere». Così Kely Nascimento, una delle figlie di, scrive su Instagram gli auguri di Nataleggiando un’altra notte passata assieme a suo padre, ricoverato ormai da settimane e in gravi condizioni nell’ospedale “Albert Einstein” di San Paolo. «Voglio ringraziare per l’affetto di tutti voi, ringraziarvi per essere qui ora con lui. Buon Natale. Molta salute, tanto amore, tanta gioia, tante risate e tanta passione, oggi e, per tutti voi. Un’altra nottea lui». Il messaggio di auguri accompagna uno scatto di famiglia realizzatodove la famiglia ha deciso di trascorrere leper stare vicino al ...