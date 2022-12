Papa Francesco | “Grazie per gli auguri di Natale e le preghiere | buon Santo Stefano”

... ha ricevuto a Natale la telefonata di. E' stato Don Donato Liuzzi, che segue la famiglia, a rendere pubblica l'inaspettata conversazione telefonica. Lo stesso sacerdote, dopo la morte ...CITTA' DEL VATICANO. Nel giorno della Festa di Santo Stefano primo martireall'Angelus invoca la pace per "il popolo martoriato" dell'Ucraina. Avverte che "il Natale non è la fiaba della nascita di un Re, ma la venuta del Salvatore, che ci libera dal male ...E per questo invita la comunità internazionale ad adoperarsi per la fine dei conflitti. Nel tradizionale messaggio natalizio, nel corso del quale Papa Francesco ha impartito la benedizione 'Urbi et ...Città del Vaticano – Il giorno di Natale il telefono di Giacomo ha suonato nel tardo pomeriggio. La voce di Papa Francesco dall'altro capo del filo voleva ...