Pantheon a pagamento per investire nella manutenzione Il progetto di Sangiuliano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Santo Stefano primo giorno di apertura straordinaria di musei e siti storici e culturali in tutta Italia, poi toccherà a Capodanno con l'ingresso gratuito grazie a #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratis ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Per l'occasione, il ministro della Cultura Gennarosi è recato in visita al Colosseo, accompagnato dalla direttrice del Parco Archeologico, Alfonsina Russo. «Questa giornata - ha spiegato- ci fa toccare con mano l'importanza del patrimonio culturale nazionale. La cultura oggi è aperta e ritengo sia doveroso. La grande affluenza di visitatori in una giornata festiva premia l'apertura straordinaria dei più importanti luoghi della cultura italiani che si ripeterà il primo gennaio, in occasione ...

ilmessaggero.it

... magari verificando se i cittadini di Roma possano essere esentati dal. Serve uno studio al riguardo, però se ricaviamo, come è possibile, 10 milioni di euro l'anno dalquesti ...Estratto dell'articolo di Valentina Lupia per 'la Repubblica - Roma'Un ticket per visitare il. A proporre l'ingresso aper il 'sito museale più visitato in Italia nel 2019, ultimo anno pre pandemia, con ... Roma, il Pantheon sarà a pagamento nel 2023 Il ministro Sangiuliano: «Cercheremo di esentare i cittadini roma «Il Pantheon ora è gratuito, adesso stiamo riprendendo un vecchio accordo che c'era stato tra la Curia, il comune di Roma e il ministero della Cultura per cercare di introdurre ...Il ministro annuncia le iniziative del governo per valorizzare il nostro patrimonio culturale: "L'arte e la cultura sono momenti di crescita di ciascuno di noi" ...