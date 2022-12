Paillettes | cristalli | superfici metalliche e colori hot dominano le tendenze di stagione

Leggi su amica

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Per chi non lo avesse ancora fatto, è arrivato davvero il momento di pensare al vestito per Capodanno. Dopo anni in cui i party sono state banditi o caldamente sconsigliati, la voglia di festeggiare come una volta è tanta. Buon cibo, bollicine, musica, amici e, perché no, anche un abito azzeccato per l’occasione. Qualcosa di veramente speciale che ci immerga per una notte in un universo scintillante e glamour. Ma quali sono le caratteristiche che rendono perfetto il vestito di Capodanno? Vestito per Capodanno: perfetti quelli ricchi di piume ea tutto colore della nuova Party Collection di Valentino. L’abito perfetto per le feste L’ultima notte dell’anno è la serata ideale per indossare qualcosa che solitamente non mettiamo mai. Un abito particolarmente scenografico, scintillante e, perché no, anche sensuale. Pe le più freddolose ci sono tubini a maniche ...