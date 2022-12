ilmessaggero.it

Un prezioso atto di generosità che diventa un regalo inaspettato per i piccoli pazienti dell'Oncoematologia pediatrica di. Una signora ......di. Una signora di 85 anni, residente nel Bassanese , ha infatti deciso di lasciare la sua eredità per le cure dei bimbi affetti da leucemia. Si tratta di 102 mila euro . Il... Padova, testamento trovato in un cassetto: anziana lascia 102mila euro ai bambini malati di leucemia Un'anziana signora di 85 anni residente a Bassano del Grappa ha donato 102mila euro in beneficenza per i bambini malati.Il testamento dove erano scritte le sue volontà è stato ritrovato per caso in un cassetto, dall’amministratore di sostegno della signora ...