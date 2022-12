Ostia | vendeva reperti archeologici dell’Antica Roma al mercato nero | denunciato un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Si torna a parlare didi beni storici e culturali in Italia. Questa volta la cronaca ci porta aLido, dove unaveva fatto un grosso business attraverso un giro commerciale, ovviamente illegale, dilegati all’esperienza storica. Vasi, anfore e tanti altri oggetti legati al glorioso passato capitolino, in unmesso alla luce dalle indagini approfondite degli uomini della Polizia di Stato. IldiSono stati gli agenti della Polizia di Stato del X distretto Lido a denunciare in stato di libertà una persona per ricettazione di ...