Ostia | anfore e marmi dell’antica Roma nascosti in garage | denunciato per ricettazione

(Di lunedì 26 dicembre 2022)– Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del X distretto Lido a denunciare in stato di libertà una persona perdi beni culturali. In unutilizzato dalla persona denunciata sono stati rinvenuti numerosi vasi edi grande interesse storico. In una successiva perquisizione presso l’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori oggetti di interesse storico quali: un mortaio, una coppa in pietra grigia, un vaso in pietra, una metopa rettangolare, una vasca in pietra, un basso rilievo raffigurante un volto e parti di figure maschili e femminili. Sono in corso da parte degli investigatori accurate indagini e accertamenti, anche con l’intervento specifico della sovrintendenza dei beni culturali, al fine di accertare originalità, provenienza e valore di tutti i reperti ...

Il Faro online

