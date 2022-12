Oriana spinta in malo modo | “Levati” | Reazione durissima prima della diretta VIDEO

(Di lunedì 26 dicembre 2022)Marzoli lancia una provocazione: il confronto prende una piega surreale, attimi di gelo nella casa del GF Vip. Sin dal suo ingresso in corsa nel programma, l’influencer di origine venezuelana ha decisamente apportato dinamiche nuove di zecca tra le fila del cast.Marzoli (fonte youtube)La loquace latina ha infatti immediatamente catalizzato l’attenzione dei maschi in Casa, mostrando una spiccata predilezione per Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Dopo un fugace flirt con l’hair-stylist rubacuori,sembra aver nuovamente puntato sull’ex tronista veneto. Al contempo, ha trovato la chiave per mantenere rapporti sereni anche con gli altri compagni di avventura, o almeno, quasi con tutti…Marzoli pungola Luca Salatino: la replica furibonda spiazza il web Anche i Vipponi di Canale 5 hanno ...

Grande Fratello

La questione è molto intricata, ma la scorsa notte Antonella ha voluto ribadire di tenere ad Edoardo e di aver avuto atteggiamenti poco carini solo perchédalla sua gelosia verso. ...La simulazione si èdecisamente oltre: l'ex atleta, infatti, ha approfittato del suo ruolo temporaneo per flirtare con ogni maschio della Casa , sotto gli occhi allibiti e piccati di... Oriana Marzoli a Nicole Murgia: "Io ti do il via libera" - Grande ... Nell'ultima settimana, il rapporto di amicizia tra Antonino e Giaele è stato un po' tramortito da diversi eventi che hanno spinto i due concorrenti ad allontanarsi. Da un lato, l'hair stylist è rimast ...Nicole prova un'attrazione per Daniele ma non vuole ferire i sentimenti di Oriana la quale, però, non è contraria ad un'eventuale storia tra i due ...