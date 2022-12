OnePlus 11 | debutto anticipato in Cina il 4 gennaio | le anticipazioni

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’attesissimo11, nuovo smartphone di punta del produttore cinese, è ormai pronto al suoufficiale. Il device, infatti, dovrebbe essere lanciato in India il prossimo 7 febbraio, ma nella giornata odierna l’azienda ha rivelato che in questa data non ci sarebbe stata la presentazione ufficiale del dispositivo. Secondo la pagina Weibo del marchio, il telefono farà il suoin largo anticipo, ossia il 42023 in. Il nuovo11 arriverà con l’ultimo chipset e standard di memoria, ovvero: sotto la scocca troveremo il potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm affiancato da 12 o 16GB di memoria RAM LPDDR5X e 256 o 512GB di spazio di archiviazione con lo standard UFS 4.0, ossia i più veloci sul mercato mobile, e senza espansione tramite ...

Come ripreso dai colleghi di GSMArena , sulla pagina ufficiale Weibo del brand di Pete Lau è stato pubblicato recentemente un nuovo teaser che conferma ildi11 in Cina il 4 gennaio ...A poco meno di due mesi dal suosul mercato globale, previsto per il prossimo 7 febbraio , il nuovo11 è stato oggetto di una serie di indiscrezioni che in pratica, hanno rivelato più o meno tutte le caratteristiche ... Lancio anticipato per OnePlus 11: ecco quando verrà svelato ufficialmente Lo smartphone top di gamma OnePlus 11 arriverà prima in Cina che in Europa: il lancio sul mercato domestico avverrà con un mese di anticipo!OnePlus 11 si mostra dal vivo nelle immagini ufficiali del TENAA; ecco come sarà il design e quali saranno le sue caratteristiche.