O’Neill | il ricordo del figlio | «Hasta la muerte mostrito»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilpubblicato daldi Fabiandopo la morte dell’ex giocatore di Cagliari e Juventus. I dettagli Faviodi Fabian, ha ricordato il padre, tramite pubblicato sui propri social.in carriera si è messo in mostra in Serie A con le maglie di Cagliari e Juventus. PAROLE – «Mi hai appena lasciato, vecchio… mi mancherai ogni giorno della mia vita perché sapevi quanto ti amavo e quanto ho dato per te. Grazie per avermi insegnato tante cose.. una di queste e la più importante è stato valorizzare ogni dettaglio di questa vita.. sei andato in paradiso a lanciare tubi e palleggiare come ti piaceva.. anche se non ti ho qui fisicamente , sarai sempre nel mio cuore e ti ricorderò sempre per quello che sei stato con me.. ti amo ...