Oggi 26 dicembre | Santo Stefano Protomartire | Il primo ad essere ucciso in odio a Gesù

(Di lunedì 26 dicembre 2022)è stato ilmartire cristiano: ila testimoniare col proprio sangue la fede inCristo, il Salvatore che ha dato il suo sangue agli uomini. Cosìdiventerà il prototipo di tutti i cristiani che testimonieranno col sangue la verità della loro fede. Un modello per i cristiani nelle persecuzioni L'articolo26Iladinproviene da La Luce di Maria.

Adnkronos

" Mai comesono felice di essere qua . Ebbene, come sapete ho avuto il Covid. Mai l'avevo ... ha parlato più volte di essersi " negativizzata questa mattina ", riferendosi dunque al 25. ...Al Palaborsani di Castellanza il fischio d'inizio è fissato per, 26, alle ore 17. Covid oggi Sardegna, 220 contagi: bollettino 25 dicembre Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Foggia 3 giorni Lunedì 26 Dicembre: giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima di 8°C e massima di 13°C. Nel dettaglio: cielo in ...Addolorati lo annunciano la moglie CHIARA, la mamma LORENZA, il papà ROBERTO, la sorella ALESSIA, i suoceri e i parenti tutti. I funerali avranno luogo Lunedì 26 Dicembre, alle ore 9.00, partendo dall ...