Odio il Natale | Tutto Sulla Nuova Serie Netflix!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 26 dicembre 2022)il: laNetflix racconta il modo in cui le festività fanno sentire giudicati attraverso la protagonista Gianna, ma parla anche di una bella storia d’amore…ilè latargata Netflix che, come suggerisce il nome, è ambientata durante il periodo natalizio che però non viene raccontato nel solito modo pieno d’amore e di buoni sentimenti. Proprio per questo, talee la sua protagonista Gianna stanno riscuotendo un grande successo tra gli abbonati. Al centro ci sono le tensioni che proprio questo periodo festivo porta con sé in molti casi.il: la trama dellafictionil ...