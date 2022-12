Nyt | ' 500 milioni di dollari per riparare Nord Stream'

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E' di circa 500di, la stima dei costi peril gasdottodanneggiato in un attacco a settembre. Lo riporta il New York Times, che cita una persona informata sui ...

'Una stima di riparazione parte da circamilioni di dollari, ha detto questa persona. I ... 'Le inchieste - continua il- sollevano la questione del perché, se la Russia ha bombardato i propri ...