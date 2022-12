Nuovo triangolo al GF Vip | Daniele conteso da Oriana e la Murgia | cosa sta succedendo nella Casa

Blog Tivvù

al GF Vip: Daniele conteso da Oriana e la Murgia 'Vuoi che ti dica che non mi piace Oriana Non è così. Anche tu mi piaci ma non è che vuol dire che perderò la testa per una persona. ...leggi anche Le multe più care delCodice della strada, ecco a cosa fare attenzioneAi documenti si aggiunge poi ildi sicurezza , strumento obbligatorio da avere con se e ... Nuovo triangolo al GF Vip: Daniele conteso da Oriana e la Murgia Un nuovo interessante triangolo si sta delineando nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Quello formato da Nicole Murgia, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La prima, entrata pochi giorni fa nel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...