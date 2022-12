Nuoto | Lorenzo Zazzeri | “Sto bene | a gennaio torno ad allenarmi! Mi sentivo vuoto | l’arte mi ha salvato”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Lo shock anafilattico, quattro mesi senza toccare acqua. La corsia della paura, il buio dell’incertezza, il timore di non riuscire a riemergere. Ma oggi, finalmente, la luce, dopo tanta apprensione.tornerà in vasca i primi di. Gli ultimi esami sono buoni, ha l’ok dei medici e il 28enne toscano di Esercito e Rari Nantes Florentia può ricominciare a nuotare. Non vede l’ora, sbraccia di entusiasmo dopo mesi difficili in cui la sua valvola di sfogo è stata. E meno male. Perché ella pittura ha riversato tutta la malinconia di mesi durissimi. Un modo per far virare il dolore in fiducia. Aveva appena vinto l’oro europeo nella 4×100 stile libero quando ha dovuto fermarsi e non è stato facile per lui vedere dalla tv i trionfi dei suoi compagni di squadra ai Mondiali in vasca corta di Melbourne ...